L’entreprise à zéro endettement

Durant le 3 ème trimestre 2021, la production totale en pièces de New Body Line, entreprise cotée en bourse, a diminué de 3,59% avec un volume global de 148 176 pièces produites et vendues contre 153 699 pièces pour la même période en 2020. Cette petite régression est un effet conjugué, de la diminution de la production des articles intelligents de 17,27% due aux ventes d’un grand nombre de masques anti Corona durant l’année 2020 (petites pièces), et de l’augmentation de la production de la lingerie basique de 14,39%. Malgré cette diminution en quantité le chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2021 à bien augmenté.

Le chiffre d’affaires global du 3 ème trimestre 2021 a augmenté de 31,37% et s’est élevé à 1705 902 DT, contre 1 298 590 DT pour la même période en 2020 confirmant la reprise et l’évolution de l’activité. En effet, la reprise de la consommation en Europe continue son rythme croissant et l’économie confirme sa croissance avec un rythme soutenu. Les clients reprennent leurs habitudes de commandes et commencent à suivre le tempo des saisons. Les restrictions de voyages sont levées petit à petit et nous pourrons revisiter nos clients. Les nouvelles méthodes de communications commerciales, parallèlement sont toujours là pour pouvoir garder le contact et développer les relations et le commerce.

Durant le 3 ème trimestre nous avons travaillé avec 17 clients dont 3 locaux. La société NBL n’a pas fait d’investissements courant le 3 ème trimestre 2021. La société maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placements substantiels.