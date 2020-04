Les assurances assurent toujours en mars 2020, et dégagent même de quoi placer

Le secteur tunisien des assurance, au moins à travers 3 de ses entreprises, résiste. Chez Tunis Ré , l’activité au premier trimestre 2020 a été marquée par une consolidation du chiffre d’affaires par rapport au 31 Mars 2019 au même niveau qu’au premier trimestre 2019 pour un montant de 56,758 MDT : la crise sanitaire a en effet impacté l’évolution de certaines branches notamment en transport et aviation. Dans ce cadre, Tunis Ré a procédé à un réajustement de ses prévisions compte tenu des réalisations de ses cédantes. Par zone, le marché national a enregistré une progression de 5%. Cette progression provient principalement des branches, incendie +11% et Vie +60%. Mais aussi, une hausse de la charge de sinistre brute de 33%, par rapport à la même période de 2019. Les produits financiers ont enregistré une nette évolution de 9,5% par rapport au 31 Mars 2019.

Chez Astree , le 1er trimestre 2020, c’est une croissance de la production globale de la Compagnie de 2,5%, imputable à un ensemble de branches dont notamment l’Automobile, l’Incendie et la Maladie. Cependant, les branches Multirisques, Risques Spéciaux et Transport ont impacté négativement l’évolution globale du niveau d’activité de la Compagnie. Ceci s’explique, entre autres, par les décalages de comptabilisation liés aux mesures de confinement. La sinistralité globale de la Compagnie s’est établie, à fin Mars 2020, à un niveau quasiment stable, avec un ratio de sinistres à primes de 17,54% contre 17,69% au 31/03/2019. L’entreprise du groupe Ben Yedder, a même de l’argent pour le placement. Elle enregistre ainsi, une augmentation des produits de placements au 31 Mars 2020 d’environ 1,1MD, provenant essentiellement des revenus des dépôts.