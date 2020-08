Les bonnes et les mauvaises nouvelles de la BCT

La Banque Centrale de Tunisie vient de publier sa note sur les évolutions économiques et monétaires, pour le mois d’août. On y trouve de mauvaises nouvelles, comme la « chute brutale de l’activité économique attendue au T2-2020, avec un taux de croissance qui se

situerait entre -12% et -10% en V.T contre -2,0% enregistré au T1-2020 », et de bonnes nouvelles, comme « l’atténuation de l’inflation, en juillet 2020, à 5,7% (en G.A) après 5,8% le mois précédent et contre 6,5% un an auparavant, et ce, après une hausse « conjoncturelle » à 6,3% (mars-mai 2020), en réponse aux mesures de confinement

décrétées à la suite de la propagation de la Covid-19.

La BCT fait état, à ce titre, des « prévisions [qui] laissent entrevoir une atténuation graduelle du taux d’inflation, revenant de 6,7% en 2019, à 5,7% en 2020 et à 5,1% en 2021, et ce, avant de remonter à 5,4% en 2022.

La BCT constate, par ailleurs, un « creusement du déficit budgétaire à -3.847 MDT, à fin juin 2020, contre -2.464 MDT un an auparavant, sous l’effet de la baisse importante des recettes de l’Etat, conjuguée à une hausse des dépenses de fonctionnement ». Mais aussi, une « atténuation du déficit courant à 4.525 MDT (ou 4% du PIB), à fin juin 2020, après 6.361 MDT (ou 5,6% du PIB) une année auparavant ».Elle explique que « cet apaisement a été favorisé principalement par la réduction du solde commercial (FOB-FOB) à -5.237 MDT contre -7.983 MDT à fin juin 2019.

Autre bonne nouvelle, mais conjoncturelle (on y reviendra), « les réserves en devises [qui] se sont élevées, au 23 juillet 2020, à 7.474 MUSD (ou 135 jours d’importation), en hausse de 7,5% par rapport à fin 2019 (6.955 MUSD ou 111 jours d’importation), Mais un « ralentissement du rythme de progression des dépôts monétaires », contrebalancée par une « stabilité des besoins de liquidité bancaire, en juin 2020, au voisinage de 10 milliards de dinars » et une « stabilité du TMM, en juin 2020, à 6,80% pour le 3ème mois consécutif ».