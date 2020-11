Les boulangeries suspendront leur activité, à partir du 15 novembre 2020

Les boulangeries dans les différentes régions du pays suspendront leur activité, à partir du 15 novembre 2020, a annoncé jeudi, la Chambre Nationale des Boulangers, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Prise, à l’issue d’une réunion, tenue au siège de l’Union régionale de Sidi Bouzid, cette décision intervient en réaction au non respect de l’accord signé avec la Commission des négociations, a précisé l’UTICA, dans un communiqué.

Il est à rappeler que la Chambre avait tenue, le 22 octobre 2020, une réunion à l’Union régionale de Sfax, afin d’examiner la situation et les difficultés des professionnels du secteur. Ces professionnels demandent le versement par l’Etat des sommes qui leur sont dues, depuis plus de 5 ans, ce qui a induit des difficultés pour eux et a mené plusieurs professionnels au bord de la faillite.

Ils revendiquent aussi, la publication dans le JORT, de la décision ministérielle prise à la suite de l’accord conclu en août dernier avec le ministère du Commerce. Cet accord a été le fruit du travail du comité mixte entre la Chambre et le ministère du Commerce mis en place suite à l’annulation de la grève des boulangeries qui était prévue en juillet dernier. Il porte sur toutes les questions relatives à l’organisation du secteur dont celles relatives aux procédures de contrôle, à l’utilisation de la farine non subventionnée…..