Appel à protéger le stock de céréales collectées

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a appelé les céréaliculteurs à prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger le stock de céréales collectées surtout celles qui sont stockées en plein air, pour faire face à la possibilité de chutes de pluies et des averses orageuses qui pourraient survenir à la fin de cette semaine, selon les prévisions des services de la météorologie.

Cet appel, selon un communiqué publié lundi par le département ministériel de l’agriculture sur sa page officielle « Facebook » s’inscrit dans le cadre des efforts consentis pour assurer le bon déroulement de la saison agricole et préserver la récolte.

