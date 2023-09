Ils prévoient une régression de l’investissement au 2ème semestre 2023

Au cours du 2eme semestre 2023, le solde d’opinion des chefs d’entreprises tunisiennes concernant l’évolution des investissements a baissé, alors que leurs opinions sur le développement de l’investissement au cours du 1er semestre 2023 sont demeurées stables, a fait ressortir le sondage semestriel sur l’investissement, publié lundi par l’Institut national de la statistique (INS).

Ce sondage, réalisé au mois de mai 2023, a ciblé 1000 entreprises spécialisées dans les industries manufacturières. L’analyse de l’INS a montré que le solde d’opinion sur l’évolution de l’investissement dans le secteur industriel demeure en dessous des niveaux enregistrés durant les années 2002-2019.Durant le1er semestre 2023, le solde d’opinion sur le développement de l’investissement global a frôlé les 16% contre 15% au cours du 2eme semestre 2022.

Le solde d’opinion dans les industries du textile -habillement et du cuir a enregistré une évolution positive en matière d’investissement, passant de 10% au cours du 2ème semestre 2022, à 22% durant le 1er semestre de 2023.Le solde d’opinion des chefs d’entreprises dans les industries chimiques s’est amélioré passant de 16% au cours de 2eme semestre 2022 à 20% au cours du 1er semestre 2023, alors que le solde d’opinion dans le secteur de la construction, de la céramique et du verre a marqué une amélioration pour atteindre 16%.

Dans divers secteurs, le solde d’opinion des investisseurs a baissé au cours du 1er semestre de 2023, passant de 32% au cours du 2eme semestre 2022 à 3% au cours du 1er semestre 2023. S’agissant du secteur des industries agroalimentaires et celles mécaniques et électriques, le solde d’opinion demeure stable, selon la même source.

Les résultats du sondage relatif au 2eme semestre 2023 ont fait ressortir une baisse du solde d’opinion des entreprises sur l’évolution attendue de l’investissement durant le 2eme semestre de 2023, pour passer de 13% au cours du 1er semestre 2023 à 9%.

Une baisse à 5% du taux d’opinion positif est constatée en ce qui concerne le développement de l’investissement au cours du 2eme semestre de 2023 dans le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre.Pour ce qui est des industries chimiques, le taux d’opinion positif est passé de 22% à 0%, en plus de celui dans les industries mécaniques et électriques, lequel est passé de 41% à 21%.

Des investisseurs dans le secteur du textile -habillement se sont montrés optimistes en matière de développement de l’investissement au cours du 2eme semestre 2023, avec un solde d’opinion de 18% contre 14%.

De même, les investisseurs prévoient une évolution de 6% du secteur des industries agroalimentaires, après avoir enregistré un solde d’opinion négatif de 10%. Le sondage semestriel sur l’investissement vise une évaluation de l’évolution de l’investissement actuel du secteur industriel au cours du 1er semestre 2023, qui précède le sondage et l’évaluation des perspectives de développement de l’investissement au cours du 2eme semestre 2023, selon les prévisions des industriels