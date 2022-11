Recul de la production industrielle de 1,2% au 3ème trimestre par rapport au trimestre précédent

L’indice de production industrielle (IPI) du 3e trimestre a reculé de 1,2% par rapport au trimestre précédent. Il reste cependant supérieur de 2,3% au niveau du 3ème trimestre 2021. Le recul de la production dans l’industrie extractive est particulièrement prononcé (- 4,8% en glissement trimestriel, -12,6% sur un an), qu’il s’agisse de l’énergie (-3% en g.t. et -11,4% sur un an) ou des mines (-15,9% en g.t. et -19,9% en g.a.). La production de l’industrie manufacturière stagne par rapport au trimestre précédent (-0,5%) mais progresse de 5,7% sur un an. En particulier, la production agroalimentaire est mal orientée (-4,6% en g.t. et -6,8% en g.a.), contrairement à l’industrie textile (+1,2% en g.t. et +18,1% en g.a.) et l’industrie mécanique et électrique (+0,8% en g.t. et +10,3% en g.a.). A noter que sur le long terme, la production de l’industrie extractive ne représente qu’à peine plus de la moitié de la production de 2010 (IPI de 52,1, indice base 100 en 2010) et l’industrie manufacturière n’est supérieure que de 8% à son niveau de 2010.

- Publicité-