Les échanges commerciaux de la Tunisie plongent de 20%

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constant) une baisse à l’export de 20% et à l’import de 22,3%, au cours des quatre premiers mois de l’année 2020, par rapport à la même période de l’année 2019, selon la note sur « le commerce extérieur à prix constant », publiée jeudi 21 avril 2020 par l’Institut national de la statistique (INS).

Ainsi, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur en valeurs courantes ont atteint 12521,1 millions de dinars (MD) en exportations et 17365,8 MD en importations, à fin avril 2020, enregistrant ainsi une baisse de l’ordre de 20,6% à l’export et de 21,5% à l’import, par rapport à la même période de l’année 2019,

L’INS a précisé que la baisse en volume des exportations a touché la majorité des secteurs, essentiellement, le secteur des textiles, habillement et cuir (-32,9%) et le secteur des industries mécaniques et électriques (-25,9%).

Par ailleurs, les exportations en produits agricoles et agro-alimentaires et en produits issus du secteur de l’énergie et des lubrifiants ont augmenté, en volume, respectivement de 14,3% et de 9,9%, en comparaison avec la même période de l’année 2019.

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau de tous les secteurs, particulièrement le secteur des industries mécaniques et électriques (-27,8%), ainsi que le secteur du textile, habillement et cuir (-29,7%).

Les exportations alimentaires en baisse de 10 ,3%

Les exportations alimentaires et agricoles ont enregistré, durant avril 2020, une baisse de 10,3% ( -50,4 millions de dinars) par rapport à 2019, à 437,7 millions de dinars, selon une note qui vient d’être publiée par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).D’après cette note consacrée à l’évolution des exportations à l’heure de la pandémie du Covid-19, les exportations des produits de la mer, des dattes et des légumes ont enregistré entre janvier et avril 2020, une baisse de 121 millions de dinars, soit 7% de l’ensemble des exportations alimentaires.

S’agissant de l’évolution des exportations par destination, elles ont connu une stabilité avec la plupart des pays à l’exception du Maroc, de la Libye et des Etats-Unis. En effet, la valeur des exportations vers ces trois pays a régressé de 87,5 millions de dinars. Cependant, les exportations vers l’Espagne a enregistré une évolution significative estimée à 291,2 millions de dinars, en raison de la hausse des exportations de l’huile d’olive. Le rythme des exportations de l’huile d’olive a connu une hausse, durant mars et avril 2020, pour atteindre 190 mille tonnes depuis le démarrage de la saison (1er novembre- 30 avril), soit 76% de la quantité estimée. Par ailleurs, les prix ont régressé de 5% par rapport à février 2020.Cela a entraîné une augmentation des quantités exportées par rapport à la saison écoulée.