Les frontières tuniso- libyennes seraient rouvertes à la fin de cette semaine !

Il a été signalé à Tunis que les frontières tuniso-libyennes seront de nouveau ouvertes à la fin de cette semaine.

Le spécialiste des affaires libyennes et des relations entre la Libye et la Tunisie, Ghazi Moalla a assuré dans une interview radiophonique, reprise par l’agence de presse officielle libyenne LANA, que la réouverture se fera de manière organisée, scientifique et rationnelle, et selon certaines règles dont se prévalent les parties libyenne et tunisienne.