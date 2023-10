Les médecins vétérinaires de libre pratique annoncent le boycott du » mandat sanitaire »

Les vétérinaires membres du Syndicat national des médecins vétérinaires de libre pratique en Tunisie ont annoncé le boycott du » mandat sanitaire » durant l’année 2024, réclamant la révision du tarif de vaccination, conformément au projet soumis à l’autorité de tutelle par la Direction générale des services vétérinaires, durant le mois de juillet 2019.

Les vétérinaires ont réitéré, dans un communiqué, publié lundi, l’impératif de réviser tout le système du mandat sanitaire, et d’organiser, à cet effet, des séances de travail chapeautées par le ministre de l’Agriculture.

Ils ont revendiqué, aussi, la révision du cadre du partenariat public-privé dans ce domaine d’activité, et appelé à définir un consensus pour assurer la pérennité de cette activité qui veille à la protection de la santé animale et humaine, ainsi que la sécurité alimentaire nationale.

Les vétérinaires ont fait part, en outre, de leur rejet de comportement de la Direction générale de services vétérinaires et d’un nombre de services de production animale, vis-à-vis des vétérinaires de secteur privé.

Pour rappel, le Syndicat national des médecins vétérinaires de libre pratique avait organisé, le 28 septembre 2023, une séance de travail au siège de l’UTICA, pour examiner le dossier du mandat sanitaire. Les participants à cette rencontre avaient exprimé leur profonde préoccupation et leur mécontentement face à la renonciation, par le ministère de tutelle, de l’accord conclu lors de la séance du 9 mars 2023, relatif à la révision du tarif dans le cadre du système de mandat sanitaire.

Il est à rappeler que le mandat sanitaire a été mis en œuvre en Tunisie en 2006, en vertu d’un arrêté du ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques du 28 juillet 2004. Il s’agit d’un accord conclu entre les services vétérinaires publics et les vétérinaires privés accrédités, permettant aux autorités tunisiennes de mettre en place des campagnes de vaccination contre des maladies animales réglementées, gratuitement et ce pour l’ensemble des éleveurs.