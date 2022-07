Les pompiers ont réussi à encercler plusieurs foyers de feu

Des sources de la Protection civile et des autorités régionales ont assuré que le feu déclaré hier mardi à Djebel Boukornine a été maîtrisé dans plusieurs foyers de la zone nord de la montagne jusqu’à Hammam Chott.

Les unités de la Protection Civile soutenues par les avions bombardiers d’eau de l’Armée Nationale continuent leurs efforts pour maitriser les foyers dispersés au niveau des hauteurs des montagnes du côté de Borj Cédria.

Rappelons que le directeur régional de la Protection civile de Ben Arous, le colonel Najmeddine Belhaj Mohamed a déclaré, hier mardi, que le plan régional de lutte contre les catastrophes a été activé et que les efforts des pompiers pour éteindre le feu ont été mis à mal en raison des difficultés d’accès aux reliefs montagneux et la propagation rapide du feu à cause du vent.