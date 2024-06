Les préparatifs battent leur plein pour la saison touristique estivale 2024

C’est le branle-bas de combat pour les professionnels du tourisme. Les préparatifs battent leur plein afin d’assurer une saison qui s’annonce, du reste, sous les meilleurs auspices. Les tendances de réservations sont excellentes pour cet été en Tunisie. La proximité, le prix, l’accueil figurent parmi les premiers atouts de la destination.

Tous les professionnels du tourisme en Tunisie s’attendent donc à une saison exceptionnelle. Et selon des données officielles annoncées par le département du tourisme, sur la période qui s’étale entre juin et septembre 2024, qui correspond au pic de l’activité touristique, les prévisions tablent sur un nouveau record de 4,48 millions d’arrivées de non-résidents, soit l’équivalent de 18,8 millions de nuitées.

Au cours des seuls mois de juillet et août, le nombre d’arrivées touristiques devrait dépasser les 2,6 millions et celui des nuitées avoisiner les 11 millions. Le nombre de touristes enregistrés entre le 1er janvier et 10 juin de l’année en cours a atteint 3,37 millions.

Ceci représente une croissance de 5,3% par rapport à la même période de l’année dernière, 2023 et de 8,7% par rapport à la même période de l’année de référence 2019. Mais ce taux de croissance recèle encore un potentiel de performance plus important.

Le nombre des touristes européens a augmenté de plus de 20% par rapport à la même période de l’année précédente. Celui des touristes français de 9,5%. Le poids du marché émetteur français est toujours important mais la croissance du nombre des visiteurs européens a été plutôt portée par l’augmentation du nombre des voyageurs britanniques et polonais.

Pour le marché britannique, il est question de Plus de 87%, une croissance boostée par l’amélioration de la connectivité aérienne. Cela confirme le rôle important que joue le transport aérien dans la stimulation de l’activité touristique.

Le nombre des touristes polonais a augmenté, lui, de 80% par rapport à l’année précédente et de 200% par rapport à la même période de 2019.

Hachani s’attèle aux préparatifs de la saison touristique 2024

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a récemment présidé un conseil ministériel consacré aux préparatifs de la saison touristique estivale.

Il a affirmé que la Tunisie est une destination touristique sûre, soulignant la reprise notable du secteur touristique qui a surpassé les niveaux de 2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19.

Il a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour réussir la saison estivale 2024 et promouvoir le tourisme alternatif, afin de faire de la Tunisie une destination touristique de premier plan tout au long de l’année.

Ila mis l’accent sur la qualité des produits et des services grâce à un programme spécifique. Les préparatifs pour l’été 2024 incluent des initiatives pour améliorer les infrastructures et les services dans les zones touristiques, ainsi que la mise en place d’un numéro vert (80 100 333) disponible 24/24 et 7/7 pour recueillir les plaintes des touristes. Une cellule de suivi des commentaires et des réclamations sur les réseaux sociaux et par e-mail ([email protected]) a également été créée.

Un groupe de travail interministériel a été formé pour assurer le bon déroulement de la saison touristique et intervenir rapidement en cas de problèmes.

Le Premier ministre a également annoncé une réunion de travail ministérielle en novembre prochain pour évaluer les résultats de la saison en cours et commencer les préparatifs pour 2025.