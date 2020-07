Les recettes touristiques chutent de 47%, fin juin 2020

Les recettes touristiques ont chuté de 47%, à la fin du premier semestre 2020, par rapport à juin 2019, à 1085 millions de dinars, selon les indicateurs financiers et monétaires de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cette chute est due, évidemment, à la pandémie du coronavirus, puisque les premières mesures prises pour la circonscrire ont consisté en la fermeture des frontières de la Tunisie, à l’instar de la plupart des pays du monde.

La BCT a fait état, aussi, d’une légère baisse des revenus du travail cumulés de 5%, à la même date, pour se situer au niveau de 2,1 milliards de dinars.

Pour ce qui est des services de la dette extérieure cumulés, le montant a atteint, durant la première moitié de l’année, plus de 4,7 milliards de dinars, soit en hausse de 6%.

Les indicateurs de la BCT ont fait ressortir, également, une baisse au niveau du volume global de refinancement de 33%, à la date du 3 juillet courant, par rapport à juin 2019, pour ne pas dépasser les 10,4 milliards de dinars.

En revanche, le total des transactions interbancaires a augmenté de 33%, à un peu plus de 1 milliard de dinars.

Quant au taux du marché monétaire (TMM), il s’est stabilisé à 6,84%, ces derniers mois, alors qu’il était à hauteur de 7,83%, en juillet 2019. Cette régression a été favorisée par la baisse, en mars 2020, du taux d’intérêt directeur de 100 points de base, pour s’établir à 6,75%. Une mesure qui a été prise par la BCT, dans le cadre des outils déployés pour faire face aux répercussions économiques du Coronavirus.