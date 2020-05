Les relations de coopération entre la Tunisie et les USA au centre d’un entretien téléphonique Enneifer-Hale

« Les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les états unis d’Amérique et les moyens susceptibles de renforcer le partenariat entre les deux pays », ont été les principaux thèmes d’un entretien téléphonique, mercredi, entre la secrétaire d’état chargée des affaires étrangères, Salma Enneifer et le sous- secrétaire d’état américain chargé des affaires politiques, David Hale.

Selon un communiqué publié jeudi par le ministère des affaires étrangères, la secrétaire d’état a mis l’accent sur les relations d’amitié et de coopération solides qui unissent les deux pays.

De son coté, le sous-secrétaire d’état américain a exprimé l’engagement de son pays à » soutenir la Tunisie pour parachever son processus démocratique réussi et faire face aux défis socio-économiques ».

Cet entretien téléphonique a permis également d’évoquer les efforts déployés par les deux pays afin de contenir la pandémie du coronavirus et de réduire ses répercussions.

A cette occasion, Enneifer a exprimé la solidarité de la Tunisie avec les états unis d’Amérique qui a enregistré des dizaines de milliers de décès par le coronavirus.

Par ailleurs, les deux parties ont souligné l’importance de la consolidation des concertations entre les deux pays au sujet des dossiers soumis au conseil de sécurité et en particulier, le projet de résolution présenté par la Tunisie, en concrétisation de l’initiative lancée par le président de la république afin d’établir une stratégie globale pour lutter contre la pandémie.