Les sociétés cotées améliorent leur revenu global de 13%

-Quelque 73 sociétés cotées ont communiqué leurs indicateurs d’activités du 4ème trimestre 2021, à la fin de janvier 2022, soit 91% de la cote, a indiqué mercredi, le Directeur général de la Bourse de Tunis Bilel Sahnoun.

Sahnoun a précisé, lors d’une conférence de presse sur le Bilan de l’activité boursière en 2021 et janvier 2022, qu’à ce jour, cinq sociétés n’ont pas encore publié leurs indicateurs. Il s’agit des sociétés AMS, GIF-Filter, MIP, SIPHAT, et UADH.

Durant l’année 2021, le revenu global des sociétés cotées s’est inscrit en hausse de 13% par rapport à la même période de 2020, pour atteindre 20,6 milliards de dinars contre 18,2 milliards de dinars. Ainsi, 84% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 63 ont amélioré leurs revenus cumulés, a-t-il fait savoir.

Les revenus ont progressé dans huit secteurs sur neuf, réalisant de meilleures performances dans les secteur des industries ( 23,7%), des matériaux de base ( 22,9%). Seulement le secteur de la santé a subi une baisse la seule de 4,8%.

Le marché tunisien n’obeït pas aux critères de choix des investisseurs étrangers

En 2021, la part des étrangers dans la capitalisation boursière a été de 23,1%, à 23 262 MD.

Entre les années 2020 et 2021, le taux de participation étrangère a baissé de 2,15 points de pourcentage, sauf que cette part demeure stable durant la période 2017-2021, oscillant entre 23,3 % en 2017 et 23,1 % en 2021.

Toutefois, le solde des flux net des transactions effectuées par les étrangers ( la différence entre les acquisitions des étrangers et les cessions des étrangers) est déficitaire durant quatre ans, avec des taux de -277 MD en 2021, – 86 MD en 2020, -108 MD en 2018 et de -154 MD en 2017. En 2021, ce solde déficitaire résulte des acquisitions des étrangers de 53MD contre des cessions de 331 MD.

Selon le DG de la bourse, cette situation s’explique par le marché financier tunisien qui ne présente pas les fondamentaux nécessaires pour attirer des fonds d’investissement, dans la mesure où il ne peut pas obeir aux critères de choix des investisseurs étrangers pour faire de la Tunisie comme une destination d’investissement de portefeuille ».

Ainsi, pour que le marché tunisien passe du « frontier market » ( marché naissant) à « l’emerging market » (marché émergeant), il faut faire deux grandes nouvelles introductions sur le marché de la cote, avec des entreprises ayant une capitalisation boursière supérieure à 1,35 milliard de dollars ( 4 milliards de dinars), a préconisé le Sahnoun.

Actuellement, sur le marché tunisien, seule la SFBT remplit cette condition, a ajouté le responsable, précisant que les deux nouvelles introductions ne peuvent émaner que des entreprises publiques, telle que la Régie Nationale des Tabac et des Allumettes.

De même, il faut un taux de rotation supérieure à 15%, « c’est dire par rapport à une capitalisation de 23 milliards de dinars il faut que le flux de transaction soit supérieure ou égal à 15% de cette capitalisation », a indiqué Sahnoun.

Le Tunindex réalise un gain de 2,34% en 2021

En 2021, le Tunindex a réalisé un gain de 2,34% contre une baisse de 3,33% en 2020.

Les plus fortes hausses sont enregistrées durant les mois de mars (+6,17%) et mai (+3,22%), et les plus fortes baisses durant les mois d’octobre (-3,34%) et Jjnvier (-3,30%)

La capitalisation boursière a connu une légère hausse de 170MD soit 0,74%, par rapport à la fin de l’année 2020.

Ainsi, les sociétés financières ( banques, compagnies de leasing, assurance et sociétés d’investissement ) dominent encore la capitalisation du marché avec une part de 42,3%.