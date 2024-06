Les températures grimperont jusqu’à 47°c dans le sud du pays

La chaleur persistera jusqu’à lundi, dépassant les moyennes saisonnières, en particulier, dans le sud et les régions de l’Ouest, où les températures maximales oscilleront entre 37°c et 45°c, alerte l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi publié samedi.

Les maximales atteindront jusqu’à 47°c dans le Sud-Ouest, tandis qu’elles seront comprises entre 31°c et 36°c dans l’extrême nord et les côtes de l’est.

Les températures seront extrêmement élevées lundi 1er juillet 2024, dans les régions du centre et du sud ainsi que dans certains zones du Nord-Ouest, dépassant les normales saisonnières de 9°c à 14°c. Les maximales oscilleront généralement entre 40°c et 47°c et atteindront 49°c dans le Sud-Ouest. Cette chaleur sera accompagnée d’un vent de sirocco.

Pour ce qui est des régions côtières du nord, les températures maximales oscilleront entre 28°c et 33°c.

Le mercure devrait baisser progressivement dans la plupart des régions à partir de mardi 2 juillet 2024.