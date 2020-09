Les travaux de réaménagement de la zone commerciale et logsitique de Ben Guerdane avancent à 60%

Les travaux de réaménagement extérieur du projet de la zone commerciale et logistique à Ben Guerdane (Medenine) ont enreistré une vancement de 60%, après la résolution des problèmes fonciers et techniques, selon le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Mohamed Bousaïd. Lors d’une réunion tenue, lundi, avec les représentants de la région de Ben Guerdane , des hommes d’affaires et des conseillers municipaux au siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Bousaïd a ajouté que cet avancement est conditionné par le parachèvement de la mise en place du cadre législatif et institutionnel, précise un communiqué publié par le département ministériel sur sa page » facebook « .

Il a, dans le même sens, précisé que l’objectif de la construction de cette zone est de gagner des parts de marché sur le continent africain.Les députés de la région ont insisté sur la nécessité d’accélérer la création de la zone commerciale et logistique à Ben Guerdane qui va jouer un rôle de développement, en fournissant près de 5000 postes d’emplois, sans compter sa contribution au développement des transactions commerciales.