Les Tunisiens aiment les Japonaises, les Coréennes et le parallèle

Toutes utilisations confondues, c’est la marque japonaise de véhicules Isuzu, qui a vendu le plus (5.501unités) au cours de l’année 2019. En concession pour la Tunisie chez le groupe Atrous, elle a tout de même enregistré 23 % de baisse dans ses ventes et sa PdM (Part de Marché) n’était plus que de 11 % à fin 2019, contre 14 % à fin 2018.

En concession chez City Cars du groupe Bouchammaoui, la sud-coréenne Kia se maintient sur le podium des meilleures ventes. Elle a en effet terminé 2019 en seconde place, repris du poil de la bête en nombre d’unités immatriculées (4.335, contre 3.470 en 2018) qui ont augmenté de 25 %, et rebâtit sa PdM à 9 % après les 7 % de 2018.

Juste derrière, c’est Renault en concession chez le groupe Mzabi, qui terminait l’exercice 2019 en 3ème place, avec 3.985 unités vendues. La marque française enregistre ainsi une hausse des ventes de 1 % et maintient sa PdM à 8 %. Peugeot, en concession chez le groupe Khéchine, se plaçait en 4ème position avec 3.809 unités écoulées sur le marché tunisien à fin 2019. Ses ventes avaient augmenté de 5 %, et sa PdM avait crû de 1 %, passant de 7 % à 8 % à la fin de l’exercice 2019.

Au total, le marché tunisien de l’automobile qui est désormais inondé par les marques chinoises qui naissent et disparaissent en quelques années, n’avait pu dépasser les 50.000 véhicules en 2019 (49.208 unités immatriculées), en baisse de 4 % par rapport à 2018. En face, c’est le marché parallèle qui récolte. Plus que le marché officiel (Véhicules ré-immatriculés), le parallèle a pu écouler 62.617 véhicules et se maintient dans une PdM de 21 % de tout le marché tunisien de l’automobile.

Kia pour les VP, Peugeot pour les Populaires et Hyundai n’est jamais loin

Le classement des meilleures performances commerciales, en ventes de voitures, se décline aussi autrement. C’est ainsi que Kia est leader du marché des voitures particulières (VP). L’autre sud-coréenne Hyundai n’est pas loin, et occupe la 4ème place des meilleures ventes, en hausse de 2 % par rapport à 2018, et avec une PdM qui s’améliore d’un point. Pour les utilitaires, c’est toujours Isuzu qui mène la danse, suivie de Fiat dont les ventes avaient même haussé de 44 % en 2019. Grâce à ses 5 brands, Ennakl reste le concessionnaire qui a vendu le plus de véhicules (6.840 en 2019) et occupe la 1ère place des concessionnaires.

Dans le segment A (voitures légèrement plus grandes que les micro-urbaines, puisqu’elles mesurent de 3,40 à 3,70 m, et majoritairement munies de 4 places), c’est la «Hyundai Grand i10» qui a été la plus vendue en Tunisien pendant l’année 2019, suivie par la «Picanto». Les fiat «Panda » et «500» ont trôné en 4ème et cinquième position des meilleures ventes. Notons, d’après les chiffres de l’ATTT, que les chinoises n’ont pas beaucoup vendu dans ce segment au cours de l’année 2019.