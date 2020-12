Les USA et la Chine, premiers marchands d’armes au monde

La course au matériel de défense et d’armement ne ralentit pas. Les vingt-cinq plus grands fabricants d’armes au monde ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 8,5 % en 2019, à 361 milliards de dollars.

Les entreprises d’armement américaines et chinoises dominent le marché mondial, selon les données du Sipri (Institut international de recherche sur la paix), basé à Stockholm, publié ce lundi. L’année dernière, l’industrie américaine de l’armement a ainsi représenté 61 % des ventes des 25 plus gros producteurs mondiaux, devant la Chine, bien loin derrière avec 15,7 % du total.

Les dépenses des gouvernements américains et chinois ont permis de maintenir leurs champions dans le top 10. Les groupes américains Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics trustent dans cet ordre les cinq premières places mondiales. Les chinois AVIC, CETC et Norinco occupent les 6e, 8e et 9e places.