LF rectificative 2022: Hausse des ressources de trésor de 1,017 milliards de dinars par rapport à la LF 2022

La loi de finances rectificative pour l’année 2022 prévoit un nouvel article autorisant l’Etat de percevoir des ressources du trésor d’un montant total de 19,69 milliards de dinars contre 18,673 milliards de dinars programmés dans la loi des finances (LF) 2022, soit une hausse de 1,017 milliards de dinars.

D’après le décret-loi n° 69 de 2022 en date du 22 novembre 2022 relative à la loi de finances rectificative publié, mercredi, au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), du 23 novembre 2022, ces ressources sont réparties en ressources des emprunts extérieurs (11,916 milliards de dinars), en ressources des emprunts intérieurs (9,278 milliards de dinars) et ressources de trésor (-1,504 milliard de dinars).

Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l’Etat et couvrir les charges de trésor.

Il s’agit de financer le déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation avec un montant de 9, 784 milliards de dinars, et de rembourser du principal de la dette intérieure et de la dette extérieure respectivement de 5, 534 milliards de dinars et 4, 272 milliards de dinars. Un montant de 100 millions de dinars sera utilisé pour couvrir les prêts et avances du trésor.

Le déficit budgétaire pour l’année 2022 s’élèvera à 9,7 milliards de dinars, étant donné que les dépenses dépasseront les 50,9 milliards de dinars, alors que les ressources financières sont estimées à 41,3 milliards de dinars.