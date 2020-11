L’homme des grands projets parle de ses casse-tête, Tunisair et son Express, Enfidha et Sfax

Il ne l’appelle plus « port en eau profonde d’Enfidha », mais simplement « port d’Enfidha ». On pourrait peut-être n’en déduire qu’un simple changement de dénomination, surtout que le ministre du Transport a dit à Africanmanager qu’il n’est pas du genre à arrêter les trains qui marchent, mais plutôt à les prendre en marche. « Enfidha reste un projet prioritaire pour le ministère, ses travaux avancent et le ministère y consacre une réunion hebdomadaire pour le suivi. Le délai de dépôt des offres pour la construction a certes été retardé pour 21 avril 2021 à la ur demande des entreprises ayant fait retrait du cahier des charges, mais on a tout récemment ouvert les plis des quatre offres pour le choix du Cabinet auquel sera confiée la promotion du projet auprès des concessionnaires qui s’y intéresseraient », nous a indiqué le ministre Moez Chakchouk, avant de revenir pour confirmer et affirmer « le caractère prioritaire du projet, malgré les doutes de certaines personnes que je ne nommerai pas sur tout ce qui se dit sur son emplacement. A ceux-là je dis, donnez-moi un autre endroit en Tunisie où on pourrait disposer de 3.000 hectares de fonds fonciers, sans compter la zone industrielle et la zone logistique mitoyenne et équivalente au volume du port. Pour Bizerte, il y aura d’autres projets. Mais le port en eau profonde sera à Enfidha ou ne sera pas »

Ce dernier a précisé que la construction et l’exploitation se feront en partenariat public-privé pour des parties différentes. « Je n’arrête pas les trains en marche. J’aurais aimé que les deux processus aillent ensemble, mais il n’y a aucun mal à ce qu’ils aillent en parallèle », a-t-il encore dit. On comprendra ainsi que l’entreprise qui sera choisie pour la construction du port sera différente de celle qui en gagnera la concession.

– Les 8 et 9 pour un autre que la Stam, et Maersk est un dossier pas ouvert

Et toujours dans le domaine du portuaire, le ministre Chakchouk confirme à Africanmanager l’avancement des travaux de construction des deux nouveau quais, 8 et 9 dans le port de Radès. « Il y avait eu un premier appel d’offres qui avait été déclaré infructueux. La semaine dernière, nous avions tenu une dernière Conf-Call avec la partie américaine pour le financement de cette extension par un don de 300 MUSD et la restructuration des actuels exploitants, y compris la Stam ». Et de préciser, pour cette entreprise publique qui exploite déjà les concessions des quais de 1 à 7, que « les deux nouveaux quais seront attribués à un autre concessionnaires, et ce dans un souci d’introduction de la concurrence à l’instar de ce qui se passe dans le reste des ports tunisiens ». Et pour être encore plus précis et lever toutes les équivoques au sujet des quais 8 et 9, le ministre du Transport nous annonce le prochain « lancement d’un appel d’offres pour une concession pour les deux quais ensemble, mais liée à un acteur où l’Etat sera actionnaire à travers des parties à déterminer, et qui sera le 2ème concessionnaire de Radès à côté de la Stam. Et lorsqu’on lui demande l’issue du différend qui existe toujours sur la concession du danois Maersk, le ministre du Transport botte en touche et dit que « je n’ai pas encore ouvert ce dossier qui ne mérite pas autant qu’on en dit. Mais un dossier à traiter en toute objectivité et en toute indépendance, pour aider et encourager ces investisseurs qui ont des partenaires tunisiens ».

– Métro de Sfax : Pour l’instant pas rentable, mais on continuera dans la 1ère phase et on ne refera pas les études

Autre casse-tête du ministre, le métro de Sfax. Il en a parlé à l’ARP et cela aurait été mal compris et interprété, dans un pays où toutes les grandes villes revendiquent, soit des ports, soit des aéroports. Il explique alors que « les études ont démontré un projet gigantesque dans les moyens financiers qu’il requiert. Ces mêmes études, dont tout le monde est au courant car faites par l’entreprise elle-même et qui siège à Sfax, ont aussi démontré que ce projet tel qu’il est voulu n’est, pour l’instant, pas rentable. Cela ne veut pas dire qu’il le restera. On a dit que l’Etat ne peut pas engager tout seul ses gigantesques financements dans le cadre de son budget, et on s’est engagé, comme pour d’autres projets dont Enfidha et autres, dans le PPP. Or certaines parties demandent de refaire les études qui ont démontré la non-rentabilité, pour l’instant, du projet. Nous avons préféré aller de l’avant dans la phase Une dudit projet, dans le cadre du PPP, et on pourrait par la suite mettre à jour les études. Ce que nous refusons, c’est d’arrêter tout le projet jusqu’à la mise à jour des études. Mettre en doute les études, et demander l’arrêt du projet, n’est pas acceptable ».

En attendant, et dans une atmosphère d’anti-métros comme dans d’autres régions, les Sfaxiens discuteraient presque du sexe des anges, sur, par exemple, passer par la région de Chihia qui est la phase 1, ou aller vers l’aéroport qui est normalement en phase 2 du projet, et pour lui, « les choses sont claires, le projet va bon train, il se fera en PPP, on va lancer les APD et on commence la réalisation ». Clair comme l’eau de roche.

Le ministre évoque aussi le projet de métro du Grand-Sousse, toujours dans le cadre du partenariat public-privé, et voit d’un bon œil celui que le député Hafedh Zouari avait élaboré de Sidi Abdelhamid à Sousse, jusqu’au Mall de Sousse, et demande, comme pour celui de Nabeul, d’avancer les études pour leur réalisation. Et Moez Chakchouk de lancer un appel aux privés pour y participer, faisant remarquer que « beaucoup de constructeurs de métros s’y intéressent déjà ».

– Lobby anti-métros, à Sfax et à Sousse, Rebrander Tunisair Express, et spécialiser Tunisair dans le Premium

Questionné sur le projet polémique de l’extension de l’aéroport de Tunis-Carthage, le ministre est tout aussi clair. « Nous avons déjà lancé un appel d’offres pour l’extension de l’actuel aéroport qui est en cours. Nous comprenons tous ceux qui s’y sont opposés. D’ici la fin de l’année, et à la lumière de la réussite ou de l’échec du projet de l’aéroport Tunis-Carthage, on décidera s’il faudra ou non un nouvel aéroport et où ».

Questionné enfin sur l’image des entreprises publiques qui se dégrade, comme, par exemple, chez Tunisair, et leurs liens financiers avec l’Etat, et aussi l’impact de l’instabilité managériale sur ces entreprises, comme son chef de gouvernement, le ministre du Transport évoque uniquement la restructuration. Moez Chakchouk avait la réponse toute prête. « Pour Tunisair, elle restera la gazelle qu’elle a toujours été et dont nous voulons améliorer l’image. Par contre pour Tunisair Express, il faut un rebranding car trop liée à Tunisair. Il faut qu’elle se spécialise exclusivement dans le Charter y compris à l’intérieur de la Tunisie, qui fasse le Low-Cost et crée la concurrence, alors que Tunisair quitte le Charter et se spécialise dans le Premium et les vols réguliers avec moins de retard. Tunisair devra aussi faire le Fret et il n’est pas normal qu’elle ne dispose pas encore d’un avion-cargo ».

Il lui faudra ensuite, et il en est conscient, restructurer Tunisair dans le sens du dégroupage. Pour cela, il le sait tout autant, il lui faudra en discuter sérieusement avec le syndicat dans la cadre du plan social qui se prépare.