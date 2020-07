L’huile d’olive de Téboursouk enregistrée en tant qu appellation d’origine protégée

L’huile d’olive produite à Téboursouk a été enregistrée pour la première fois, en tant qu’appellation d’origine protégée, au registre international des appellations d’origine. Au niveau international, cette marque a été enregistrée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sous le numéro 1150 en date de 3 mars 2020, en vertu de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appelations d’origine, selon un communiqué publié par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Le ministère a précisé avoir reçu une correspondance du bureau international de l’OMPI à Genève (Suisse), le 8 juillet 2020 concernant cette appellation. Il s’agit d’une nouvelle incitation permettant de donner une valeur ajoutée à l’huile d’olive produite et conditionnée en Tunisie, en valorisant la qualité et en augmentant l’exportation d’huile d’olive conditionnée.