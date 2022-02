L’INS en grève ouverte, et ça perturbe la qualité de ses chiffres

Depuis le 18 janvier dernier, une large partie du personnel de l’Institut National de la Statistique (INS) est engagée dans un mouvement social qui a pris la forme d’une grève ouverte depuis le 28 janvier, avec pour revendication principale l’adoption d’un statut particulier pour l’institution. Ce contexte social perturbe sensiblement l’activité de collecte sur le terrain pour de nombreuses opérations statistiques. C’est ce que rapporte un communiqué de l’INS signé de la main de son DG Adnen Lassoued.

Selon la même source, l’INS s’emploie à assurer la continuité de ses activités de production et de diffusion des indicateurs socio-économiques attendus par de multiples utilisateurs. De nombreux collaborateurs continuent à travailler afin de minimiser l’impact de cette situation sur la qualité des statistiques produites régulièrement. Nous sollicitons ainsi les sources habituelles et alternatives de données pour être en mesure de proposer une estimation fiable des principaux indicateurs et d’assurer leur parution à temps, ou du moins à des dates proches du calendrier habituel. Toutefois, certains indicateurs pourraient malheureusement souffrir de retards ou d’interruption ponctuelle en raison de l’impossibilité d’administrer les enquêtes sous-jacentes.