L’ONU « consternée » par la situation des droits de l’homme en Tunisie

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU s’est dit « consterné et gravement préoccupé » par ce qu’il considère comme une détérioration de la situation des droits de l’homme en Tunisie et appelle le gouvernement à protéger et respecter les droits et libertés de son peuple.

« Outre les actions des Forces de sécurité intérieure, nous sommes préoccupés par l’étouffement de la dissidence en Tunisie, notamment par l’utilisation abusive de la législation antiterroriste, et par le recours croissant à des tribunaux militaires pour juger des civils, ce qui suscite de graves inquiétudes quant à l’administration équitable, impartiale et indépendante de la justice », a déclaré sa porte-parole.

Les responsables de l’ONU affirment que la Tunisie a fait d’énormes progrès dans la promotion et la réalisation des droits de l’homme au cours de la dernière décennie. Ils exhortent les autorités à poursuivre dans cette voie.

Ils leur demandent de réformer les secteurs de la sécurité et de la justice afin qu’ils soient pleinement conformes aux obligations internationales de la Tunisie en matière de droits de l’homme.