L’UE aide les diasporas tunisienne et marocaine à créer des entreprises dans les pays d’origine

Expertise France, GIZ (Agence de coopération allemande) et ANIMA Investment Network vont travailler main dans la main dans la 2e phase du programme MEET Africa, lancée le 9 décembre 2020. Cofinancé par l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD), MEET Africa 2 s’adresse aux diasporas de la Tunisie, du Maroc, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal, qui souhaitent créer des entreprises dans leur pays d’origine. Le rôle d’ANIMA est de mobiliser, promouvoir et animer un réseau d’organisations de soutien aux entrepreneurs et investisseurs de la diaspora.

MEET Africa 2 vise à promouvoir une relation durable et structurée entre la communauté expatriée et les pays africains ciblés, à créer et renforcer des passerelles économiques, à formaliser et officialiser des partenariats nouveaux ou existants, à faciliter l’identification d’opportunités en faveur de la diaspora africaine installée en France.

L’initiative se concrétisera par le développement d’une plateforme euro-africaine regroupant les offres et services d’accompagnement, l’accompagnement de 1000 entrepreneurs de la diaspora en Europe, le soutien de 250 entrepreneurs en Afrique, le financement de 170 entreprises et la mise en réseau des organisations de soutien de la diaspora en Europe et en Afrique.