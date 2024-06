L’UE débloque 3 millions d’euros pour Les communautés urbaines en Afrique australe

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) se réjouit de la contribution de 3 millions d’euros de l’Union européenne (UE) pour soutenir la poursuite du soutien et des services nutritionnels aux communautés urbaines les plus vulnérables du Lesotho, de Madagascar, du Mozambique et du Zimbabwe.

La contribution explorera des voies viables pour le PAM, les gouvernements et les partenaires afin de réduire et d’atténuer l’impact des chocs sur les communautés vulnérables vivant dans les zones urbaines. Elle vise à comprendre, identifier et traiter les différents risques auxquels sont confrontées ces communautés, qui sont touchées de manière disproportionnée par les catastrophes climatiques, ce qui a souvent des effets dévastateurs sur leurs moyens de subsistance.

L’expérience du COVID-19 met en évidence l’insuffisance du soutien apporté aux résidents urbains par les systèmes de protection sociale émergents en Afrique subsaharienne, en particulier les travailleurs urbains pauvres et les travailleurs informels exclus de l’aide sociale et de l’assurance.

S’appuyant sur les connaissances cruciales acquises lors de sa première phase en 2021, le projet collaborera avec les autorités régionales, nationales et locales pour élaborer des orientations de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Ces lignes directrices permettront de mieux préparer les réponses urbaines et de réduire le nombre de personnes touchées par les catastrophes dans les zones urbaines. Grâce à une approche participative multisectorielle, ce projet de deux ans vise à renforcer la capacité des autorités nationales de gestion des catastrophes (DMA), de la protection sociale et des gouvernements locaux à améliorer la coordination et la collaboration pour les activités de préparation et de réponse dans les villes.

Actuellement, l’Afrique australe est confrontée à une escalade des taux de malnutrition, associée à une insécurité alimentaire généralisée au sein de la population rurale et urbaine. Cette année, plus de 30 millions de personnes en Afrique australe ont été touchées par la grave sécheresse provoquée par El Niño. Cependant, même avant la sécheresse, les niveaux d’insécurité alimentaire et les besoins humanitaires étaient élevés, en raison des défis socio-économiques, des prix élevés des denrées alimentaires et des effets cumulés de la crise climatique.