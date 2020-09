L’UE salut le nouveau gouvernement, et lui souhaite la stabilité

Dans une déclaration, faite ce mercredi 2 septembre 2020 à Bruxelles, le porte-parole de l’Union Européenne qui réagissait au vote de confiance du gouvernement Mechichi par l’ARP, a « salué le nouveau

gouvernement tunisien » et espéré « que ce développement assurera la stabilité politique dont le pays a besoin pour faire face à ses défis socio-économiques, aggravés par la pandémie du coronavirus ».

Dans son communiqué, « l’Union européenne tient à rappeler son partenariat privilégié avec la Tunisie et réitère sa volonté de travailler étroitement avec le nouveau gouvernement dans la poursuite d’un développement durable du pays, et notamment dans l’accompagnement du processus de réformes au bénéfice du peuple tunisien ».