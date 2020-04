Le calendrier des concours et la rentrée scolaire, l’UGTT précise

Le secrétaire général de l’UGTT Hfaiedh Hfaiedh est revenu, hier, sur le sujet de l’éducation et la rentrée scolaire.

Les Fédérations de l’éducation et de l’enseignement relevant de l’UGTT se sont réunies, lundi 27 avril 2020, sous la supervision des départements de la Fonction publique et des Affaires juridiques, pour examiner les moyens de garantir la prévention et la sécurité sanitaire à tous les intervenants du secteur, lors du déroulement des examens nationaux.

Les examens nationaux concernent les concours des collèges pilotes, des lycées pilotes ainsi que l’épreuve du baccalauréat.

Selon le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Hfaiedh Hfaiedh, cité par l’agence TAP, l’organisation logistique et la prévention ne sont pas uniquement du ressort du ministère de l’Éducation mais concernent plusieurs départements ministériels à la fois (Santé, Transport et Intérieur), ainsi que les collectivités locales.

En réponse à une question portant sur les répercussions d’une fin anticipée de l’année scolaire en cours sur la prochaine année scolaire, Hfaiedh a expliqué que la réunion de lundi examinera la date de la prochaine rentrée scolaire de 2020/2021.

Il a souligné à cet égard que la date de la prochaine rentrée scolaire fait encore l’objet d’une controverse et d’un débat, révélant que le ministère de l’Education a proposé le 7 septembre 2020 comme date de la prochaine rentrée, tandis que la partie syndicale a proposé la date du 1er septembre 2020.

En ce qui concerne les bacheliers, la session principale du bac se tiendra du 8 au 15 juillet . Le concours de la 9ème année de base se déroulera les 29 et 30 juin et les examens porteront sur le 1er et le 2eme trimestre.

Pour le concours de la sixième, les examens auront lieu le 2 et 3 juillet et porteront sur le premier et le deuxième trimestre