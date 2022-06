L’UIB, mécène du Festival international de musique symphonique d’El-Jem!

Après une pause de deux ans, due à la pandémie de COVID-19, l’amphithéâtre romain d’El-Jem ouvre à nouveau ses portes pour accueillir la 35ème édition du Festival international de musique symphonique d’El-Jem, baptisée « Le retour à El jem » qui se déroulera du 12 juillet au 13 août 2022, avec l’appui de son mécène principal la Fondation Arts & Culture by UIB qui le soutenait depuis 2018.

C’est lors d’une conférence de presse tenue en présence de Kamel Naji, président du Conseil d’administration de l’UIB, par le directeur du festival Mabrouk Ayouni, et Ramzi Jenaih, président de l’Association d’El Jem International Symphonic Festival que le retour du Festival international de musique symphonique d’El Jem a été officiellement annoncé, suite au renouvellement de l’accord de partenariat entre l’« Art and Culture Organization » de l’UIB et la direction du festival pour les trois prochaines années.

Dans une déclaration à «AfricanManager. Ar », le chargé de communication de l’Union Internationale de banques, Wasel Bahri, a affirmé que le renouvellement de ce partenariat s’inscrit dans le cadre du travail continu de la Banque pour soutenir et développer la culture en Tunisie en apportant son appui à l’ancien festival d’El Jem et en le revalorisant pour en faire l’un des meilleurs festivals arabes et internationaux.

Il a, également, souligné que le soutien de la Banque au Festival El Jem est un nouveau rendez-vous qui se perpétue avec la culture et une opportunité pour soutenir les jeunes talents tunisiens, en plus de l’accompagnement par la Banque du festival en raison des choix artistiques haut de gamme qui le distinguent.

Bahri a dévoilé qu’en plus du soutien matériel, l’UIB va assurer un accompagnement au festival durant les trois prochaines éditions.

De son côté, le président de l’Association du Festival international de musique symphonique, Ramzi Jenaih, a souligné l’importance du soutien et de l’accompagnement dont bénéficie le festival de la part de l’« Organisation Art et Culture » de l’UIB, d’autant plus que ce soutien développera le festival et renforcera le rayonnement de cet événement culturel artistique international et contribuera à permettre à la direction du festival de diversifier les spectacles.

Dynamique de développement régional

Le directeur du festival Mabrouk Ayouni, a souligné, pour sa part, que le renouvellement du soutien au festival par cet établissement bancaire vise à faire de ce festival spécialisé dans la musique symphonique, un rendez-vous mondial qui attire un grand nombre de touristes.

« Le travail commun pour faire de cette session un succès après une absence de deux ans permettra d’attirer et de tenir des événements culturels tout au long de l’année et de ne pas se limiter aux festivals d’été, en plus de créer du dynamisme dans la région et de contribuer au développement régional et la valorisation du patrimoine, en insistant sur la nécessité d’employer l’art et la musique dans la création des emplois afin de stimuler l’activité économique », a-t-il ajouté.

Parlant des détails des représentations, Ayouni a souligné que ce qui distingue cette session est le nombre de représentations tunisiennes, puisque 9 spectacles ont été programmés, dont 4 spectacles tunisiens, ce qui reflète le développement de la musique symphonique en Tunisie .

La soirée d’ouverture aura lieu le 12 juillet avec un concert d e l’Orchestre Symphonique de Tunisie.

Les soirées, programmées sur un mois entier, comprendront un programme varié et un bouquet de spectacles tunisiens, italiens, autrichiens et allemands.

Et pour finir en beauté et célébrer la fête de la femme tunisienne, la soirée de clôture, prévue le 13 août 2022, rendra hommage aux FEMMES TUNISIENNES. L’ouverture de cette soirée sera faite par l’artiste Rihab Sghaïer, cheffe de chœur de la chorale Angham by UIB. Cette soirée verra la participation, également, de l’Ensemble Reflektor (Allemagne) en collaboration avec Tunisia 88.

Ayouni a annoncé la naissance de la chorale El-Jem, qui anime la Musée archéologique d’El-Jem. En outre, il est prévu que dans le cadre de la poursuite du festival, un événement culturel sera organisé du du 23 au 25 septembre, qui comprendra des performances musicales italiennes.

Les prix des spectacles programmés oscillent entre 20 et 30 dinars. Un site internet de billetterie a été mis en place pour assurer la bonne gestion et organisation du festival.www.festivaleljem.tn billet.festivaleljem.tn

Lors de la conférence de presse, tous les acteurs ont estimé que le rayonnement international du festival contribuera « au rayonnement du pays et à la promotion de la Tunisie comme destination touristique et culturelle distinguée ».