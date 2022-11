L’UTAP exige une augmentation du prix du lait à la production de 600 millimes/ le litre

L’Union tunisienne pour l’agriculture et la pêche (UTAP) a appelé, jeudi à une augmentation de pas moins de 600 millimes/litre, du prix du lait à la production, estimé actuellement à 1140 millimes/ le litre, un prix disproportionné par rapport au coût de production qui dépasse les 1650 millimes/litre.

L’organisation agricole a ajouté, dans un communiqué, qu’elle tient toujours à poursuivre les négociations avec la partie gouvernementale dans ce sens, réitérant « qu’elle n’est pas tenue à respecter n’importe qu’elle initiative qui ne prend pas en considération les revendications des éleveurs ».

Elle a exprimé son étonnement face au prix du lait à la production communiqué par des structures relevant de l’UTICA, estimant qu’il s’agit d’une décision « non étudiée ».

Par ailleurs, l’Union a mis en garde contre le manque et la dégradation de la qualité des fourrages, ce qui nuit à la production de lait, rappelant que les prix élevés des fourrages a aggravé les difficultés auxquelles font face les éleveurs.

L’UTAP estime que le ministère de l’Agriculture est responsable de la détérioration du système de production en Tunisie, réclamant une subvention des principaux intrants nécessaires à l’alimentation du bétail notamment le tourteau de soja et le maïs, respectivement de 25 et 35%.