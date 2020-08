L’UTICA adresse ce message au gouvernement Mechichi

Le programme du gouvernement doit être axé sur l’amélioration du climat général d’investissement et la protection de la souveraineté et du tissu économique national, affirme, mardi, l’UTICA, appelant à la mise en place des conditions à même de garantir la relance de l’économie tunisienne.

Dans un communiqué publié, à l’issue de l’annonce dans la nuit de lundi à mardi, par le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, de la composition de son gouvernement, la centrale patronale a plaidé pour l‘accélération des grandes réformes économiques, la mise en place de toutes les dispositions visant à booster le développement régional, outre l’appui à tous les secteurs économiques et notamment les secteurs vulnérables.

L’UTICA a, également, exprimé le souhait que le nouveau gouvernement obtienne la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), afin d’éviter tout vide du pouvoir et lui permettre d’entamer directement le règlement des différents dossiers en suspens, et notamment les dossiers économiques et sociaux.

» La Tunisie vit une période sensible et dangereuse qui nécessite l’unité, le consensus et le retour de toutes les composantes de la société au travail » , estime l’UTICA, appelant à l’application de la loi et d’œuvrer en vie de redorer l’image de la Tunisie sur la scène internationale.