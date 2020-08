L’UTICA appelle à convenir sur un programme de sauvetage économique

L’UTICA a appelé, lundi, à convenir sur un programme de sauvetage économique fondé notamment sur la consécration de la souveraineté économique et la pérennité du tissu économique national.

L’organisation patronale a souligné, ainsi, dans un communiqué, l’impératif de « mettre en place un ensemble de grandes réformes économiques qui permettront d’assurer la relance de l’économie du pays, d’impulser les investissements et de réaliser un développement régional, ainsi que de soutenir les secteurs économiques les plus fragiles ».

Parmi ces réformes, l’UTICA a cité, particulièrement, la mise en place de chartes des systèmes sectoriels vitaux, des amendements nécessaires à la loi de changes, de faire face à l’économie parallèle et de l’intégrer dans le secteur organisé, ainsi que de concevoir les solutions adéquates aux problèmes des déséquilibres des finances publiques, de l’aggravation de la dette et du déficit des caisses sociales et des entreprises publiques.

Cet appel intervient à la veille du vote de confiance au nouveau gouvernement proposé de Hichem Mechichi, lors d’une séance plénière, qui sera tenue à l’ARP.

Dans ce cadre, l’UTICA a appelé les députés et les différentes forces représentées à l’ARP « à prendre conscience des défis auxquels est confrontée la Tunisie, et à faire prévaloir l’intérêt national ».

Elle a souligné, en outre, l’impératif « d’éviter le vide » afin de pouvoir se concentrer sur le traitement « des situations économiques, financières et sociales difficiles », lesquelles ne peuvent plus être reportées.