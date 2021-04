L’UTICA lance un appel au calme et à s’occuper des préoccupations réelles des Tunisiens

L’UTICA a adressé jeudi un appel au calme aux trois présidences (République, gouvernement et ARP), les exhortant à favoriser le dialogue pour surmonter leurs différends dont la persistance aura de lourdes conséquences sur le peuple tunisien, selon le communiqué de l’organisation patronale.

- Publicité-

Fustigeant les conflits opposant les trois présidences dont certains ont qualifié de « guerre de prérogatives » ou de « bataille d’interprétation de la Constitution », le syndicat patronal a mis en garde contre les graves répercussions de ce climat tendu et de ces tractations qui ne cessent de gagner d’ampleur, sur le pays estimant que la persistance de cette situation constitue un saut dans l’inconnu et une menace pour la stabilité du pays.

Pour l’UTICA, il est impératif pour « toutes les autorités de se pencher sur les préoccupations réelles et vitales des Tunisiens et sur le redressement des indicateurs socio-économiques et financiers3 qui continuent leur dégringolade, ce qui nécessite le lancement de réformes urgentes et structurelles