Machrouû Tounes appelle à fournir une protection sécuritaire à Nasfi

Le mouvement Machrou Tounes a appelé, mardi, à fournir une protection sécuritaire au député Hassouna Nasfi et à sa famille.

« Hassouna Nasfi, membre du bureau exécutif du mouvement, fait actuellment l’objet d menaces proférées par des terroristes sur les réseaux sociaux », averit cette formation politique dans un communiqué.

A ce propos, le mouvement a appelé le ministère public et les structures sécuritaires à poursuivre tout instigateur des violences et à appliquer rigoureusement la loi relative à la lutte anti-terroriste.

Machrou Tounes a invité toutes les forces vives de la nation à la mobilisation face à la violence et au terrorisme.