Machrou Tounes pour un gouvernement « restreint et solidaire »

Le mouvement Machrou Tounes a appelé le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi à former un gouvernement restreint et solidaire capable de faire sortir le pays de la crise politique et économique étouffante que traverse le pays.

Dans un communiqué, le mouvement a dit espérer que Mechichi optera pour les critères de compétence et d’indépendance dans le choix des membres de son équipe ministérielle, « tout en écartant la politique des quotas partisans qui a constitué le plus grand obstacle pour un meilleur rendement du gouvernement et une stabilité politique ».

Le parti s’est engagé à soutenir le gouvernement si Mechichi réussit à choisir les prochains ministres selon les critères précités. Dans ce cas de figure, estime-t-il, il est souhaitable que le nouveau gouvernement ait le soutien de tous les partis politiques, des organisations nationales ainsi que la confiance des citoyens.