Madagascar : Aucun parti n’obtient la majorité absolue

Deux semaines après les élections législatives à Madagascar le 29 mai dernier, la Commission électorale nationale et indépendante (Céni) a rendu publics les résultats provisoires des élections législatives.

Les résultats publiés ont révélé qu’aucun parti n’a encore obtenu la majorité absolue à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire 82 sur les 163 sièges prévus. Or, les candidats issus du parti présidentiel n’ont obtenu jusque-là que 80 sièges, les indépendants 52, l’opposition 25 et quelques petits partis se partagent les sièges restants, détaille AfricaNews.

Le taux de participation à ces scrutins est de 48,03% sur tout l’ensemble du territoire. Les alliances avec les candidats vainqueurs qui se sont présentés sous la bannière « indépendants » seront déterminantes. La Haute Cour constitutionnelle a désormais seize jours pour proclamer les résultats définitifs.

Ces élections ont été marquées par une vague de contestations, les candidats du parti au pouvoir et l’opposition, s’accusant mutuellement de fraudes.

