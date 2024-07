Marché Halal: La Tunisie n’en compte que 40 entreprises certifiées

Dans un contexte économique morose où la guerre des prix est persistante et où le pouvoir d’achat va diminuant, la Tunisie peut constituer une plate-forme pour le développement et l’exportation de l’industrie Halal.

Aujourd’hui, le marché Halal, bien qu’encore relativement nouveau, connaît une croissance annuelle de 15%. La tendance est donc haussière, au plus grand bonheur de la communauté musulmane qui s’agrandit essentiellement en Europe.

Cela dit, si de plus en plus de marques s’y lancent, ce n’est pas vraiment l’intérêt du consommateur qui les guident, mais tout le business qu’il y a derrière.

Ce mode d’industrie connaît un essor favorable pour les communautés musulmanes de Malaisie, de Chine, de Thaïlande, de Singapour…

Les industries Halal concernent les secteurs de l’agroalimentaire, des produits cosmétiques, des industries pharmaceutiques et la logistique (circuit de transport des produits halal) qui doivent se conformer aux normes fixées par les professionnels (santé, emballage, etc.).

Pour encourager les entreprises tunisiennes à conquérir le marché industriel Halal, une journée d’information sur « le marché de produits Halal » a été organisée ce mardi 30 juillet 2024 au siège du Cepex, avec la participation de plusieurs experts, d’hommes d’affaires désireux d’investir dans cette nouvelle industrie à forte valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Le Directeur général de la coopération économique et commerciale au ministre du Commerce, Lazhar Bannour, a affirmé dans une déclaration faite à Africanmanager, que « la Tunisie dispose d’un potentiel d’exportation important dans ce domaine(…) Et selon les dernières études publiées par le Centre du Commerce International, la Tunisie dispose d’un potentiel dépassant les 2 MDT, affirmant que « la Tunisie est capable d’être un acteur majeur dans le commerce des produits halal ».

Et de souligner que « les produits Halal ne se sont pas encore développés comme il se doit dans le pays, tant au niveau des exportations que des investissements, alors qu’il existe un fort potentiel dans ce domaine ».

Il a, à cet égard, appelé les entreprises tunisiennes à obtenir un certificat « Halal » afin de pouvoir accéder sur les marchés étrangers.

« La Tunisie possède toutes les capacités dans ce secteur et est capable d’attirer des investissements et des partenariats mondiaux, de même qu’elle est en capacité d’ouvrir de grands horizons aux entreprises émergentes. », selon ses dires

Il a également souligné que l’objectif de la prochaine étape est de doubler le nombre d’entreprises tunisiennes présentes sur le marché des produits halal.

Seules 40 entreprises tunisiennes certifiées « Halal »

Pour sa part, le PDG du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Hasssine a indiqué à la Tap, que la Tunisie compte, actuellement, une quarantaine d’entreprises certifiées Halal, majoritairement dans le secteur de l’agroalimentaire et des cosmétiques.

« Le marché des produits halal connaît une expansion remarquable à l’échelle mondiale. En 2023, sa taille globale était estimée à environ 7000 milliards de dollars. Ce marché a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Initialement considéré comme un marché de niche réservé aux consommateurs musulmans, le Halal s’est étendu bien au-delà de cette communauté. Ce marché, qui compte environ 1,6 milliard de consommateurs, est encore jeune et en constante évolution. Il transcende les frontières géographiques, culturelles et religieuses, créant ainsi un nouveau paradigme de marché ».

Il est à noter que plus de 30% des produits certifiés halal sont des dattes et de l’huile d’olive.

« La Tunisie, avec ses ressources et son savoir-faire, est bien positionnée pour tirer parti de la dynamique du marché de l’industrie Halal(…) Nos produits peuvent conquérir de nouveaux marchés et renforcer notre présence à l’international. Cependant, pour réussir, il est essentiel de comprendre les exigences spécifiques de ce marché et de s’adapter aux attentes des consommateurs », a-t-il dit. «

Il n’en demeure pas moins que l’exportation de produits alimentaires Halal pose encore plusieurs défis. L’un des principaux obstacles auxquels les exportateurs sont confrontés concerne l’emballage et l’étiquetage, qui doivent répondre aux préférences locales. Quelques produits Halal n’ont pas obtenu le succès escompté parce qu’ils étaient mal emballés et mal adaptés au marché local.

Il convient aussi de noter qu’il y a une faible présence des entreprises tunisiennes opérant dans le secteur Halal, par rapport aux autres pays concurrents à l’instar du Maroc (…).