Maroc : La croissance économique ralentit au premier trimestre 2024

L’économie marocaine a ralenti au cours du premier trimestre 2024, avec une croissance du PIB de seulement 2,5%, en baisse par rapport aux 3,9% enregistrés au cours de la même période l’année dernière, indique un nouveau rapport du gouvernement.

La Commission supérieure de planification du Maroc a déclaré dans un rapport rendu public cette semaine que « les activités non agricoles ont montré une augmentation de 3,2% et celles du secteur agricole une diminution de 5% ».

La décélération est due à des performances contrastées entre les différents secteurs, avec des faiblesses notables dans l’agriculture et l’industrie manufacturière, a ajouté la HCP.

Le secteur primaire, l’agriculture, a connu une contraction significative au premier trimestre 2024, le volume de la valeur ajoutée se contractant de 4,3%.

La production agricole a chuté de 5 %, après une hausse de 2,1 % l’année précédente. En revanche, l’industrie de la pêche a rebondi, affichant une hausse de 10 % après avoir chuté de 4,8 % au premier trimestre 2023.

Le secteur secondaire, c’est-à-dire les industries qui fabriquent un produit fini et utilisable ou qui sont impliquées dans la construction, a fait preuve de résilience, affichant une augmentation de 3,6 % de la valeur ajoutée, contre une baisse de 0,4 % au même trimestre de l’année précédente.

Toutefois, la croissance de l’industrie manufacturière s’est ralentie, passant de 3 % à 2,1 %. L’industrie extractive a fait un bond de 17,7 %, ce qui constitue un revirement important par rapport à la baisse précédente de 12,1 %.

