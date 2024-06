Maroc : Plus de 6 millions de touristes à fin mai 2024

Malgré une année marquée par le séisme d’Al Haouz, la destination Maroc a dépassé ses concurrents en enregistrant des hausses des arrivées (34%), des nuitées (35%) et des recettes (12%). En réunion ce mardi 25 juin à Rabat, le Conseil d’administration de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) est ainsi revenu sur les performances inédites de 2023, dans le cadre du plan d’action offensif «Light in Action». «Ces réalisations confirment le dynamisme du secteur, fruit des efforts déployés par l’ONMT notamment sur les volets de l’aérien, de la distribution, de la promotion à l’international et du digital», indique un communiqué.

«A fin mai 2024, près de 6 millions de touristes ont visité le Maroc, en augmentation de 15% par rapport à la même période de l’année dernière et en hausse de 38% par rapport à 2019, année de référence. Même constat pour les nuitées qui ont atteint 10,44 millions à fin mai, en progression de 8% par rapport à 2023. Les recettes voyages ont, pour leur part, atteint 31,87 milliards de dirhams les quatre premiers mois de l’année en cours, soit le même niveau enregistré en 2023 et en progression importante de 39% par rapport à fin avril 2019», fait savoir la même source.

Sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le Conseil a abordé également les chantiers à mener cette année, en vertu de la nouvelle feuille de route pour le secteur. «Quatre leviers d’actions ont été définis : le marketing, le all in digital, le doublement de l’aérien et la conquête des marchés», a ajouté le communiqué.