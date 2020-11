Marzouki jette un pavé dans la mare maghrébine !

L’ex président de la République tunisienne, Moncef Marzouki, a dénoncé « l’hostilité de l’Algérie à l’intégrité territoriale du Maroc et les obstacles posés par Alger à l’édifice maghrébin ».

« Nous ne pouvons pas prendre en otage 100 millions de citoyens du Maghreb à cause de quelque 100 000 séparatistes sahraouis », a-t-il déclaré dans une interview au quotidien paraissant à Londres Al Quds Al Arabi, relayée par le site « North Africa Post ».

Marzouki a salué l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara comme « la seule solution politique possible à la question du Sahara » et a déploré « la position hostile de l’Algérie à l’égard de cette question ».

Il a clairement dénoncé « le soutien de l’Algérie au séparatisme dans le sud du Maroc » et a souligné que « la seule solution politique possible au conflit passe par l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc ».

Marzouki a également souligné « l’hostilité du régime algérien à son égard, car la Tunisie ne partage pas la même position sur la question du Sahara ».

Jusqu’à présent, la Tunisie et la Mauritanie ont adopté une position neutre après que le Maroc a dégagé une route vitale qui le relie au reste de l’Afrique et qui a été fermée par les séparatistes du Polisario pendant trois semaines, souligne le North Africa Post, ajoutant que l’ancien président tunisien a clairement indiqué que « le Hirak algérien n’a pas encore répondu à ses exigences concernant une nouvelle direction algérienne qui rompe avec le régime autoritaire qui a sapé les richesses pétrolières algériennes et maintenu le projet d’Union du Maghreb au point mort ».