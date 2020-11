Mechichi reçoit le bâtonnier de l’Ordre des avocats

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu, vendredi, au Palais de La Kasbah, le bâtonnier de l‘Ordre national des avocats de Tunisie Brahim Bouderbala.

Cité dans un communiqué de la primature, Mechichi a souligné la disposition à interagir » positivement » avec toutes les propositions eu égard au rôle central du barreau dans la défense de l’Etat de droit et le développement de la société.

D’après Bouderbala, l’entrevue a porté sur les principales préoccupations des avocats, citant en particulier, le statut de la profession et le décret portant organisation de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

» Les avocats doivent postuler devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, administratives et financières ainsi que les instances d’arbitrage et de régulation « , a-t-il plaidé.

La rencontre a donné lieu à l’examen de la consécration d’un terrain pour la construction d’un nouveau siège de l’Institut supérieur de la profession d’Avocat, digne du métier.

Autre point discuté, les différends qui pourraient émerger lors de l’exercice de la profession d’avocat au sein de la famille judiciaire et l’identification des mécanismes nécessaires pour résoudre les litiges.

Jeudi, le conseil de l’Ordre nationale des avocats de Tunisie avait condamné la décision du procureur général de la Cour d’appel de Tunis de renvoyer certains avocats du collectif de défense de l’avocate Nessrine Karnah, la qualifiant d’ « arbitraire ».

« Cette décision va à l’encontre des dispositions de la Constitution, du décret régissant la profession et des principes de neutralité et d’intégrité », a-t-il souligné.

Dans une déclaration, le conseil de l’ordre a indiqué que les avocats renvoyés « ne faisaient qu’accomplir leur devoir professionnel », les appelant à ne respecter aucune procédure liée à ce renvoi invalide, selon l’Ordre des avocats.