Medis des Boujbel signe avec ODF Nutra la canadienne 

Le 29 mai 2024, l’ambassadrice Lorraine Diguer a présidé une réunion dédiée à la signature d’une lettre d’intention entre la société ODF Nutra située à St-Hyacinthe au Canada, et les laboratoires Médis situés à Nabeul en Tunisie.

ODF Nutra, est l’une des rares entreprises au monde spécialisées dans le développement de bandes buccales solubles intégrant les produits de santé naturels et les médicaments. Médis est une entreprise pharmaceutique internationale leader.

L’association de ces deux partenaires complémentaires, qui répondent déjà aux normes mondiales en termes de qualité, de recherche et développement et d’innovation, contribuera à développer une synergie industrielle entre le Canada et la Tunisie, ce qui entraînera finalement une croissance commune sur les marchés européens. Elle ouvrira également la porte à une nouvelle gamme de produits pharmaceutiques innovants en ajoutant la forme galénique des bandes buccales solubles, permettant ainsi une plus grande diversité de traitements.