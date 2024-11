MI : 321 individus dangereux interpellés vendredi matin

Des unités sécuritaires ont effectué, à l’aube de ce vendredi, plusieurs descentes dans les gouvernorats de Bizerte et Béja

Ces opérations ont permis d’interpeller 321 individus dangereux, recherchés ou condamnés dans des affaires liées au trafic de drogue et à divers délits de droit commun.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, 20 plaques et 27 morceaux de drogue de type « Cannabis », 15 100 comprimés psychotropes, 5 fusils de chasse, un pistolet et 596 cartouches de chasse ont également été saisis lors de ces interventions policières.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une large campagne sécuritaire nationale menée avec la participation d’unités sécuritaires de différents corps, sous la supervision de hauts responsables du ministère de l’Intérieur et en coordination avec le ministère public, lit-on de même source.

