MI: Mise en échec d’un plan terroriste

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, lundi soir, dans un communiqué, « la mise en échec d’un plan terroriste et le dévoilement d’un élément takfiriste appartenant à l’organisation terroriste Daech ».

Les services de l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et du crime organisé touchant à l’intégrité du territoire national, en coordination avec les deux directions centrales de la lutte contre le terrorisme et des renseignements généraux, ont pu suite à « une opération anticipative mettre en échec un plan terroriste et démasquer un élément takfiriste non connu par les services de sécurité et appartenant à Daech », lit-on de même source.

L’élément takfiriste planifiait une attaque ciblant une patrouille déployée dans l’un des gouvernorats du sud avec un engin explosif, dont le matériel destiné à sa fabrication a été saisi, précise le communiqué.

Cet individu est tombé dans le filet de la police en coordination avec le parquet près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, ce qui l’a empêché d’exécuter son plan terroriste, a fait savoir le ministère, ajoutant que l’enquête se poursuit.