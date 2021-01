Mohamed Bahri Gabsi de la STS l’assure : Les exercices 2019 et 2020 seront équilibrés

Avec un retard de plus de 3 ans, la STS (Société Tunisienne du Sucre) a publié en début d’année 2011, son bilan pour l’exercice financier 2017. Et c’est sur la base de ces informations officielles, données par les commissaires aux comptes de l’entreprise, que nous avions pu révéler toutes les défaillances que connait cette entreprise publique, dans notre article en date du 14 janvier courant. Depuis le 11 avril 2018, la STS avait nommé un nouveau PDG, en la personne de Mohamed Bahri Gabsi (Voir photo).

La santé financière de l’entreprise ne s’est pourtant pas, beaucoup améliorée depuis. « La société avait repris son activité, depuis le 30 mai 2018 après l’incendie qui l’avait alors ravagée. Elle est désormais en pleine capacité de raffinage du sucre à partir de sucre brut importé, et assure ainsi 45 % des besoins domestiques en sucre, à travers l’office du commerce, et le reste en levure », assure MB Gabsi pour Africanmanager.

Et lorsque nous lui posons la question sur les résultats de l’entreprise, pour 2018 et les années suivantes, le PDG de la STS indique que « pour 2018, nous attendons toujours le versement de la prime de raffinage, dont le dossier est toujours en cours d’étude au ministère du commerce. Et nous espérons que les exercices 2019 et 2020, ne seront plus déficitaires. C’est même garanti. Le bilan de la STS sera équilibré ».