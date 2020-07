Plus de 11 mille DT en bons d’essence par an, pour le Pdg de la STS, EP déficitaire de 9,3 MDT

La STS, société de transport du Sahel, vient de publier ses états financiers pour l’exercice … 2018. On y retrouve le bilan d’une EP (Entreprise Publique), sur lequel le commissaire aux comptes a exprimé des réserves, un résultat net déficitaire de 9,340 MDT après 0,9 MDT de pertes en 2017, des revenus (68,8 MDT) qui ne couvrent même pas les charges (74,9 MDT dont 41,7 MDT pour les salaires), et « un solde des fonds propres à fin 2018 qui représentent moins que la moitié du capital de l’entreprise, à cause des pertes cumulées », précise le rapport.

En face de tout cela, c’est un Pdg qui a reçu un volume de rémunération annuel de 54,511 mille DT (quelque 3 mille DT net par mois), en plus de 11.145 DT en bons d’essence. Notons que le chiffre des bons d’essence parait pharamineux, mais il ne couvre que moins de 500 litres par mois.

L’entreprise souffre d’une dette qui dépasse les 32 MDT auprès de la STB, la BNA et l’Amen Bank, alors que le ministère de l’intérieur lui doit plus de 10,8 MDT, presque 2 MDT chez le ministère de la défense, et une longue liste d’impayés déjà classés dettes carbonisées