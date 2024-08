Boukthir donne une nouvelle mission à Nabil Ammar; la diplomatie culturelle

Le renforcement du rôle de la diplomatie culturelle tunisienne était au coeur de l’intervention du ministre chargé de la gestion du ministère des Affaires Culturelles, Moncef Boukthir, à la 39ème Conférence des chefs de Missions diplomatiques et consulaires, organisée mercredi, au siège de l’académie diplomatique internationale de Tunis et placée sous le thème « Le rôle de la diplomatie tunisienne face aux divers défis ».

Dans son intervention intitulée « Le patrimoine civilisationnel et culturel au service de la Tunisie », Moncef Boukthir a mis l’accent sur le rôle important de la diplomatie culturelle pour mettre à profit d’une manière optimale le patrimoine national afin de le mieux faire connaitre à l’étranger et l’introduire comme il se doit dans l’économie, en ayant recours notamment aux technologies modernes et numériques dans les industries culturelles et créatives, car « le patrimoine, composante fondamentale de notre identité, constitue notre avenir prometteur ».

Le ministre, informe un communiqué publié mercredi sur la page du ministère, a présenté une série de propositions pour consolider davantage le rôle de la diplomatie culturelle tunisienne à travers notamment le renforcement des liens avec les institutions et organisations officielles, les pôles universitaires et scientifiques, les centres culturels et artistiques, afin d’intensifier les programmes de coopération bilatérale dans les domaines liées aux fouilles et recherche archéologiques, à la restauration des sites et monuments pour une meilleure valorisation. La mise à profit du patrimoine culturel matériel, l’encouragement du mécénat culturel et le renforcement de la participation tunisienne à l’étranger dans tous les domaines culturels constituent des priorités sur lesquelles a insisté le ministre. L’implication de la communauté tunisienne a l’étranger et la facilitation de la participation des intellectuels et créateurs dans des manifestations à l’étranger sont parmi les points évoqués.

Il a également préconisé d’accorder davantage d’intérêt aux stands et pavillons de la Tunisie dans les salons et autres événements à vocation culturelle organisés en dehors du pays afin qu’ils soient une belle vitrine qui témoigne d’une image rayonnante de notre pays.

Le ministre a mis l’accent également sur le rôle de premier plan des stratégies de communication et des campagnes médiatiques dans la promotion du patrimoine culturel et civilisationnel tunisien au niveau international.