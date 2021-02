Moody’s abaisse la note de la Tunisie : « Circulez il n’y a plus rien à voir », dit Taoufik Baccar

Commentant, sur sa page des réseaux sociaux, la dernière notation financière de la Tunisie par Moody’s, l’ancien Gouverneur de la BCT et fondateur d’une agence de notation tunisienne, Taoufik Baccar écrit :

- Publicité-

« L’Agence de notation Moody’s vient d’abaisser le rating de la Tunisie à B3, un grade dit très spéculatif équivalent au cran B- dans la grille des autres agences R&I et Fitch Rating .

Et dire qu’au mois de septembre 2010 alors que le pays était noté Baa2, soit l’équivalent de BBB au niveau des autres agences de notation, nous étions en discussion avec cette même agence en vue de mettre la Tunisie en «Out look positif » en perspective d’un passage vers la note Baa1 soit l’équivalent de BBB plus pour les autres agences .

Sept dégradations en 10 ans, 8 si l’on tient compte du fait que la Tunisie devait passer au cran Baa1 n’eut étaient les évènement du 14 janvier 2011, et ce sans la moindre réaction des autorités concernées, sinon cette «bourde »commise, en 2013 si mes souvenirs sont encore intacts, de supprimer S & P de la liste des agences qui notent la Tunisie. Une suppression qui a été mal appréciée par les marchés financiers internationaux qui l’ont interprétée comme un manque de transparence et l’absence de volonté des autorités de mener les réformes prônées par S & P .

Aujourd’hui nous en sommes loin, très loin puisque c’est le travail de pas moins 25 ans qui qui est parti en fumée. Reconstruire cette réputation financière, conquise au prix d’énormes efforts de toute une génération, sera un processus très long et ne pourra pas se faire dans la situation actuelle marquée par le blocage de la situation politique, l’instabilité sociale, une économie sous perfusion et une incompétence généralisée à tous les niveaux ».