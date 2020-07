Moody’s publie un rapport d’analyse annuelle du profil de crédit de la Tunisie

Moody’s a indiqué dans un rapport publié aujourd’hui que le profil de crédit de la Tunisie (B2 sous revue à la baisse) reflète des niveaux d’endettement élevés qui se rapprocheraient de 80 % du PIB d’ici 2023, reflétant un historique de déficits budgétaires sous-tendu par une structure de dépenses rigide et d’importants déséquilibres extérieurs.

Cette faiblesse du profil de crédit ou réputation financière est exacerbée par la pandémie covid-19 coronavirus, qui devrait avoir temporairement un grave impact sur la croissance, les indicateurs budgétaires et les risques de refinancement.

Le taux de chômage élevé, les disparités régionales prononcées et les tensions sociales qui pourraient se raviver si la reprise économique attendue dans le courant de l’année ne se concrétise pas, continuent d’assombrir les perspectives économiques.

Le programme gouvernemental de lutte contre le coronavirus, d’un montant d’environ 1 milliard de dollars (2,7 % du PIB prévu pour 2020), combiné à un manque à gagner, conduit Moody’s à prévoir un déficit budgétaire de 5 % du PIB en 2020, contre 3,5 % en 2019.

Cette valeur est à comparer avec l’amélioration prévue de 3 % au moment de la modification en février 2020 de la perspective de notation de la Tunisie, qui est passée de négative à stable.