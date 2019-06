Mozambique : Un méga projet, avec l’aide d’un géant mondial

AGCO (http://www.AGCOCorp.com) et AT Capital S.A ont signé un protocole d’accord pour collaborer et travailler ensemble au déploiement du parc agro-industriel PAM (Parque Agro-industrial de Moamba) à Maputo, au Mozambique. L’annonce a été faite en marge du 12e sommet commercial américano-africain « Advancing a Resilient and Sustainable U.S.-Africa Partnership », à Maputo. L’objectif du projet agricole PAM est de construire un site de production alimentaire fiable et durable au Mozambique, pour répondre à la demande nationale et internationale. Avec un investissement estimé à 52 millions de dollars durant sa première phase, le projet couvrira une superficie de plus de neuf cents hectares dans la zone de Mauvane, dans le district de Moamba.

Le projet PAM est une initiative d’AT Capital S.A, une société privée basée à Maputo, et spécialisée dans la promotion des investissements dans les secteurs stratégiques du Mozambique, comme l’industrie agroalimentaire. AGCO, un chef de file mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution de machines et solutions agricoles, agira en qualité de partenaire technique. La première phase du projet comprend la mise en place d’un système de production de produits agricoles, d’élevage de volailles et d’animaux, ainsi que d’autres services dans la chaîne de valeur, comme par exemple des abattoirs. Le projet couvre également l’approvisionnement en eau et électricité ainsi que la construction de routes secondaires.

« Le projet PAM est une priorité pour AGCO en Afrique. Il s’inscrit dans la lignée de nos initiatives Agri-Park, dont l’objectif est d’autonomiser les agriculteurs africains grâce à l’intégration de solutions technologiques de pointe, de l’agronomie et de la communauté », explique Nuradin Osman, vice-président et directeur général d’AGCO Afrique, qui faisait partie d’un panel exceptionnel de dirigeants d’entreprises et de hauts responsables gouvernementaux dans le cadre de tables rondes pour trouver des solutions éprouvées aux défis commerciaux en Afrique.

Avec la présence de plus d’une dizaine de chefs d’État et de gouvernements africains, ce sommet est la conférence phare du Corporate Council on Africa, et rassemble plus de 1 000 dirigeants du secteur privé et africain, investisseurs internationaux, hauts fonctionnaires et parties prenantes multilatérales. La signature s’est déroulée en présence de Seward L. Jones Jr, secrétaire adjoint au Commerce américain, de Tamarind Murrieta, responsable commerciale à l’Ambassade américaine au Mozambique, de Worku Gachou, directeur général d’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) en Afrique, et de hauts représentants de l’initiative de commerce et d’investissement du gouvernement américain, « Prosper Africa ».

« En tant que partenaire de la 12e édition du sommet commercial américano-africain, AGCO s’engage à déployer une nouvelle initiative de type Agri-Park en Afrique, sur une plateforme promouvant le commerce et les investissements entre les États-Unis et les nations africaines ».

« Le soutien de la délégation témoigne de l’engagement renouvelé d’AGCO dans l’élaboration d’initiatives et de politiques favorables aux entreprises, qui stimulent la participation économique et l’inclusion des communautés sur le continent ».

Le 20 juin 2019, M. Nuradin Osman, vice-président et directeur général d’AGCO Afrique, prendra la parole lors de la séance plénière d’Agribusiness 2.0 du sommet commercial américano-africain à Maputo, au Mozambique. La table ronde se penchera sur le thème de l’impact des politiques relatives aux données, technologies et stratégies des entreprises privées et des gouvernements, dans le but de développer un écosystème agricole durable répondant aux défis du 21e siècle en Afrique.